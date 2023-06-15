شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب حقوق الإنسان: الرئيس السيسي رد على موضوعات مؤتمر الشباب بإقناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال جولته في البحيرة والإسكندرية مع المصريين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث خلال المؤتمر الوطني للشباب في كافة القضايا بكل مصارحة ومكاشفة.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جولة الرئيس السيسي في محافظة البحيرة والإسكندرية كانت مثمرة بشكل كبير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رد على كافة الموضوعات التي تم طرحها في المؤتمر الوطني للشباب بإقناع.

وأوضح المستشار جمال التهامى، أن المواطنين في قرية الأبعادية بالبحيرة شعروا بالفرحة بسبب زيارة الرئيس السيسي لهم بعد تطوير حياة كريمة لقريتهم.