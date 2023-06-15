شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. أيمن أبو العلا يطالب إعفاء مستشفيات العمل الأهلى من رسوم المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد د. أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل على التوافق على قانون المسئولية الطبية بما يصب فى صالح الطبيب والمريض من خلال مناقشات الحوار الوطنى، خاصة أن هذا الملف هام ويمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية فى مصر قائلا: "المسئولية الطبية ضرورة ويجب التوافق على إصدار قانونها من خلال الحوار الوطنى".

وأكد أبو العلا، خلال كلمته بجلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى، على أن تحديات المنظومة الصحية كبيرة ووجود قانون المسئولية الطبية من شأنه أن يواجه إشكاليات هجرة الأطباء.

وتابع أبو العلا: "عنصر الحماية جزء مهم للفريق الطبى، ومن الأهمية أن نكون أمام جلسة قانون للمسئولية الطبية فى الحوار الوطنى من أجل التوافق على كل نصوصه، مشيرا إلى أن العمل الأهلى لدعم المنظومة الصحية ضرورة مهمة، ومن ثم العمل على تقديم إعفاءات لأداء مهمته فى مصر ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بها مشروعات قوانين بشأن هذا الأمر وأحدهم مشروع قانون مقدم منه بشأن إعفاء مستشفيات العمل الأهلى مثل مستشفيات مجدى يعقوب و57357 من المرافق بنسبة 75% مؤكدا على أن هذه الخطوة هامة وضرورية لدعم العمل الأهلى فى مصر.