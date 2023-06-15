شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: تصريحات الرئيس السيسى فى "الأبعادية" تضمنت رسائل طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقرية الأبعادية تضمنت رسائل طمأنة للمصريين، وحوارات مفتوحة لتبادل الرؤى والأفكار بين الرئيس والمواطنين بمختلف توجهاتهم.

وأضاف رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تبادل الأفكار والمقترحات بين الرئيس السيسي وأهالى القرى رأيناه في الأبعادية وكل القرى التي زارها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية.

وتابع يوسف أيوب، أنه فى الماضى كانت أى زيارة لأى مسئول في قرية أو مدينة مسبوقة بوعود بتطوير هذه المدن، ولكن الرئيس السيسي يزور القرى بعد تلبية كل احتاجاتها، وهو ما رأيناه خلال زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية حيث غيرت المشروعات مسار حياة المواطنين في قرية الأبعادية، وهذا ما ظهر في تصريحات المواطنين مع الرئيس السيسى.