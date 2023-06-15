وزيرة خارجية النمسا السابقة تتغزل في بوتين.. زعيم جاد

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة “كارين كنايسل”، بالرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مُعتبرة أنه زعيمًا جادًا وتحترمه لذلك

ووفقًا لما ذكرته “وسائل إعلام روسية”، مساء اليوم الخميس، قال كنايسل على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم، متحدثة عن بوتين: "أعتقد أن لديه كل الكفاءات اللازمة ليكون قائدًا جادًا للغاية. المرء بحاجة إلى صفات مُعينة ليحكم مثل هذا البلد الكبير لمُدة 23 عامًا. أنا أحترمه لذلك".

وتابعت: "كلما صعدت إلى الأعلى، كلما قل الأكسجين المتبقي في الهواء. وللتنفس على هذا الارتفاع وللتعامل مع المؤامرات والحسد والعداوة، يجب أن يكون لدى المرء معرفة جيدة جدًا بالطبيعة البشرية واحتياجات الإنسان. إنه بالتأكيد يتمتع بهذه الصفات. ومن وجهة النظر الجسدية، فإن القدرة على التركيز والحفاظ على حالة جيدة أمر مُهم للغاية، وكذلك القدرة على تحفيز الناس، لا سيما في الظروف الحالية".

واعتبرت كنايسل، أن بوتين هو الشخص الذي يبقي كل هذه الآليات قيد العمل، "وهذا أمر حيوي في أوقات كهذه".

وردًا على سؤال عما إذا كانت تدعم بوتين كزعيم لروسيا، قالت كنيسل: "اختيار قائد لهم هو شأن الروس أنفسهم. وأنا لست روسية".

وأشارت كنايسل إلى أن الدول الأوروبية قد انغمست في "النشوة" العسكرية، بعد أن كان الأوروبيون على مدى العقود الأخيرة ملتزمين بالسلامية، ودعموا الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، وأيدوا أيضًا نزع السلاح والدبلوماسية.

وقالت: "يبدو على الأقل هذه محاولتي للتفسير أنه لا أحد يتذكر الحرب والدمار والمعاناة، ومن ثم هذه النشوة العسكرية".

وشددت الوزيرة السابقة على أن دول أوروبا تتصرف بشكل غير معقول عندما تزود أوكرانيا بالمعدات العسكرية بدلًا من تنظيم مفاوضات السلام. ووصفت الصين وتركيا والبرازيل بأنها "الدول الوحيدة المستعدة لبناء الاتصالات" بشأن الأزمة الأوكرانية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

وأضاف الرئيس الروسي، أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المُضاد تقترب من الكارثة، مُشيرًا إلى أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المُضاد.