ألمانيا تعتقل شابًا أمريكيًا بتُهمة الاعتداء على فتاتين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت "السُلطات الألمانية"، شابًا أمريكيًا بتُهمة الاعتداء على فتاتين التقاهما بالقرب من قلعة "نويشفانشتاين" جنوبي البلاد، وأنهى حياة إحداهما.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس، وقع الحادث بجوار القلعة السياحية الشهيرة بعد ظهر الأربعاء بالقرب من جسر مارينبروك الذي يمتد فوق ممر قريب من القلعة، ويُوفر إطلالة شهيرة عليها.

وقالت الشرطة في بيان إن الأمريكي، 30 عامًا، التقى الشابتين، 21 و22 عامًا، على طريق للمشاة واستدرجهما.

تفاصيل الواقعة المأساوية:

وأضافت أن الرجل، الذي وصف بأنه سائح، هاجم الشابة البالغة 21 عاما ”جسديًا.”

وعندما حاولت الأخرى التدخل، خنقها ودفعها إلى مُنحدر شديد.

ويبدو أن المُهاجم حاول الاعتداء جنسيًا على الشابة الأولى، قبل دفعها إلى أسفل المنحدر لتلحق بصديقتها.

وسقطت الشابة الثانية لمسافة بلغت نحو 50 مترًا بجوار صديقتها.

وأنقذت خدمة الإنقاذ الجبلية الشابتين، لكن الفتاة البالغة 21 سرعان ما توفيت مُتأثرة بجراح بليغة أصيبت بها.

وغادر الشاب الأمريكي موقع الحادث، لكنه اُعتقل في مكان قريب.

وقد أصدر قاضي في منطقة كمبتن المجاورة أمر الخميس أمر باحتجاز الشاب لتوجيه التهم إليه، ونقله إلى سجن، ويُواجه الشاب تُهم ارتكاب جريمة قتل، ومحاولة قتل، والاعتداء جنسيًا.

من ناحية أخرى، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي ببرلين عن مُفاوضات "سرية نشطة" تُجريها الدول الغربية مع كييف حول موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال شولتس: "من الضروري إجراء مُناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا من وجهة نظر المستقبل".

وأضاف شولتس: "في هذا الصدد، بدأنا مُنذ فترة طويلة هذا الحوار مع أهم حُلفائنا، وهم مُنخرطون بشكل مُتزايد في المناقشات مع أوكرانيا".

كما أوضح أن المناقشات "سرية" و "نشطة للغاية" وتُمهد الطريق لأمن ما بعد الصراع.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن فُرص تحقيق السلام وتجميد الصراع.

وكتبت صحيفة "الجارديان" أن أوكرانيا في قمة "الناتو" القادمة لن تُعرض عليها خطة محددة للانضمام إلى حلف "الناتو"، وبدلًا من ذلك، سيُقدم بعض أعضاء "الناتو" نوعًا من الضمانات الأمنية ​​إلى كييف، كما أشارت الصحيفة أن القرارات بشأن عضوية الناتو في قمة ليتوانيا ستُخيب آمال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت تقارير إعلامية أن أوكرانيا وحُلفاءها يُخططون لعقد قمة عالمية بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية قبل اجتماع أعضاء "الناتو" في فيلنيوس، الذي سيعقد في 11-12 يوليو.