الجزائر تعرض الوساطة في أزمة أوكرانيا وبوتين يرد

ياسر رشاد - القاهرة - شكر الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين” نظيره الجزائري، “عبد المجيد تبون”، على استعداده للوساطة في أزمة أوكرانيا، قائلاً "مُمتنون للجزائر ورئيسها على استعدادهما للوساطة".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مع تبون الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

واستقبل الرئيس الروسي اليوم الخميس 15 يونيو في الكرملين نظيره الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث وقع الزعيمان على "إعلان الشراكة المُعمّقة" بين البلدين.

إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر:

وقد وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمُثمرة.

وأضاف بوتين أن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومُثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسُلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس بوتين على أن العلاقات مع الجزائر "تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية"، ووفقًا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

وأشار "إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة" المّوقع اليوم بين روسيا والجزائر، إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير التعاون في التكنولوجيا النووية واستخدامها السلمي.

وجاء في الإعلان أن "روسيا والجزائر يُعلنان التعاون والتبادل في مجال تطوير التكنولوجيات النووية، وتطبيقها للأغراض السلمية، والسلامة النووية".

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية بأن "الرئيس الجزائري لفت إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير المناطق التي تمت فيها التجارب النووية للاستعمار الفرنسي بالجزائر".

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، استعداد بلاده لمزيد من تعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع روسيا، كما دعا لتدارك الوقت وما فات من فرص للتعاون.