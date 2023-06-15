1.5 مليار روبل خسائر روسيا من تدمير سد كاخوفكا

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت الأضرار الاقتصادية والسكنية، الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، 1.5 مليار روبل “حوالي 18 مليون دولار"، وفقًا للتقديرات الأولية، والرقم قابل للزيادة وفقًا لنائبة رئيس الوزراء الروسي، “فيكتوريا أبرامشينكو”.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، عن أبرامشينكو، قولها: "لم نُحدد حجم الأضرار بشكل كامل حتى الآن؛ حتى اليوم، تجاوزت 1.5 مليار روبل".

وأكدت أن حجم الأضرار كان الدافع لتكليف هيئة فيدرالية بالاستجابة لهذه الحالة الطارئة.

ووفقًا لأبرامشينكو، فإن حساب الضرر سيستمر مع انحسار المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية فيكتور إفتوخوف، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنه من المُقرر الانتهاء من بناء كاسحة الجليد النووية "روسيا" عام 2027.

وأوضح أنه تم رصد الميزانية اللازمة للمشروع إرسال جميع البيانات إلى مجمع بناء السفن الروسي "زفيزدا"، فيما لم تُعلن روسيا بعد عن السعر النهائي لهذا المشروع العظيم.

وأضاف إفتوخوف: "يُمكنني القول إنه من المقرر انتهاء تصنيع الكاسحة عام 2027".

وأعلن نائب رئيس مؤسسة "الطريق البحري الشمالي" في شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، مكسيم كولينكو، أنه من المُقرر انتهاء تصنيع الكاسحتين الخامسة والسادسة من المشروع 22220 في مايو 2024، وأكتوبر 2025 في حوض صناعة السفن بطرسبورغ.

وأعلنت شركة "روس آتوم"، في وقت سابق، أنها ستُطلق تسمية "كامتشاتكا" و"ساخالين" على اثنتين من كاسحات الجليد الروسية المستقبلية التي تعمل بالطاقة النووية.

روسيا تمتلك أكبر أسطول من كاسحات الجليد في العالم:

يُذكر أن روسيا تمتلك أكبر أسطول من كاسحات الجليد في العالم، وتتقدم بفارق كبير على باقي الدول بعشرات الكاسحات، حيث تُواصل تصنيع عدد جديد منها في إطار مشروع "الطريق البحري الشمالي"، الذي سيُغير وجهة التجارة العالمية بين الشمال والجنوب.

وفي سياق آخر، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصره اعتقلوا في إقليم ستافروبول اثنين من أنصار تنظيم داعش بعد الاشتباه في أنهما يُخططان لتفجير قسم الشرطة في بياتيغورسك.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "لقد ثبت أن هذين المجرمين، بعد تحولهما إلى أنصار تنظيم داعش الإرهابي، خططا لتنفيذ عمل إرهابي وتفجير قسم للشرطة في مدينة بياتيغورسك".

وذكر البيان، أن رجال الأمن عثروا في أماكن إقامة المُشتبه بهما، على مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، وشعارات ورموز لهذه المنظمة الإرهابية.

وشدد البيان على أن المُشتبه بهما اعترفا بالتُهم الموجهة ضدهما وفقًا للقضية الجنائية، وهي "التحضير لهجوم إرهابي"، و "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، و "التصنيع غير القانوني للمتفجرات"، والتي تنص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.