انت الان تتابع خبر أمريكا تتهم ايران باختبار مسيرة انتحارية في الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة رويترز، قول مسؤول أمريكي مستشهدا بمعلومات مخابراتية، إن الطائرة المسيرة "أُطلقت أمس الأربعاء من منطقة جاسك الإيرانية إلى ما بين ثمانية وتسعة أميال في البحر داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاستهداف بارجة التدريب".وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "كانت تتدرب أساسا على ضرب السفن التجارية. هذا هو السبب الوحيد لفعل ذلك في خليج عمان".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في عدد من الهجمات منذ عام 2019 على السفن التجارية بمياه الخليج الاستراتيجية، التي تعد واحدة من أهم طرق النفط والشحن في العالم.

