انت الان تتابع خبر الحميداوي بشأن أزمة السكن: هنالك خمس مدن سكنية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحميداوي خلال حديثة لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الحكومة شكلت لجان للبدء ببناء خمس مدن سكنية جديدة منها مدينتي (علي الوردي، والجواهري) في بغداد والثلاث الباقية في جنائن بابل وضفاف كربلاء ومدينة الغزلان في الموصل لمعالجة الازمة السكنية، فضلا عن 17 مدينة أخرى سيتم العمل عليها".وأضاف ان "العراق يحتاج الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية جديدة وفي كل سنة يزداد العدد"، ولفت الى ان "المشاريع المتلكئة بالعراق بلغت 1500-2000 وتعمل الحكومة على اكمالها، حيث تحتاج الى أكثر من 60 تريليونا".

وتابع، ان "اسباب تلكؤ المشاريع السابقة هو اعطاءها لشركات غير رصينة وعدم استقرار الوضع الأمني انذاك ووجود المشاكل السياسية"، مشيرا الى انه "بعد التصويت على الموازنة لثلاث سنوات سيكون هنالك متسع من الوقت لإكمال المشاريع المتلكئة والمضي بانشاء مشاريع جديدة".

وأوضح انه "علينا البحث عن فلسفة اقتصادية جديدة وأيضا موارد غير نفطية واستثمارها بالشكل الصحيح وتعزيز الموازنة بها"، مؤكدا انه "يوجد دعم دولي واقليمي كبير وبدأنا نلاحظ الاستقرار السياسي داخل العراق وهذا الامر لم يشاهد في السنوات والحكومات السابقة".