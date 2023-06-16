قرار هام من الداخلية السعودية بشأن سفر المواطنين دون الحصول على لقاح كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة، دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الداخلية السعودية، في بيان رسمي: "بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وأكد الداخلية أن ذلك يتم مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، بحسب الوكالة.