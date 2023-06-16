قرار هام من الداخلية السعودية بشأن سفر المواطنين دون الحصول على لقاح كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة، دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان رسمي: "بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأكد الداخلية أن ذلك يتم مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية، بحسب الوكالة.