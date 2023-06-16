شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. أحد أقارب أسير عن الأسرى: لا توجد توقعات من الاحتلال لإطلاق سراحهم بل من السنوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لسجن أسرى صفقة شاليط، تم إجراء مقابلة مع أحد افراد عائلة الأسرى (الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط)، حيث أشار إلى أنه لم يطرأ أي تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى مع إصرار يحيى السنوار رئيس حركة حماس ورفضه أي مقترح لإطلاق سراحهم قبل الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط.

ومع إساءة دولة الاحتلال للأسرى في سجونها ووضعهم في ظروف غير مُناسبة تتنافى وحقوق الإنسان وعدم توفير علاج أو مواد غذائية لهم، استبعد المذكور أن تستجيب دولة الاحتلال لمطالب السنوار خاصة أن أعداد أسرى صفقة شليط تصل إلى عشرات الأسرى، وهو ما يهدد باستمرار الأسرى في سجون دولة الاحتلال.

هذا وقد شهدت غزة فعالية “حروف عبر أمواج البحر”، التي نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين والتي استعمل فيها أبناء الأسرى رسائل ورقية مكتوبة بخط اليد وضعت في زجاجات بلاستيكية ثم ألقيت بالبحر، واحتوت تلك الرسائل على مطالب بالسماح لهم بزيارة ذويهم في سجون الاحتلال.

يأتي هذا في الوقت الذي يعرف فيه ملف تبادل الأسرى شللا تاما وصل إلى حد تلويح قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بتعليق ملف التبادل نهائيا وإلى الأبد بسبب ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي ورفض المبادرة التي أطلقتها حماس وأعطتها إطارًا عامًّا إنسانيًّا على حد تعبيرها.