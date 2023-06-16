شكرا لقرائتكم خبر عن منصة لريادة الأعمال ومجلس وطنى للتسويق.. أبرز توصيات نائب التنسيقية محمد عمارة بمناقشات "تمكين الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب الشعب الجمهوري، بعددًا من التوصيات خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطني لجنة الشباب عن ريادة الأعمال، حيث أشاد بالتنظيم وحسن إدارة الجلسات.

وأشار النائب محمد عمارة، إلى أنه ومنذ إطلاق الدولة لاستراتيجية رواد مصر 2030 وهناك معوقات تحول بين نجاح الاستراتيجية والوصول إلى المستهدف، أهمها الجزر المنعزلة في التنفيذ وعدم وجود مؤشرات قياس أداء حقيقية وتجعلنا امام مدرسة إدارة بالوظائف لا إدارة بالأهداف.

وأوصى بأن يكون هناك منصة لريادة الأعمال حيث لايوجد منصة جامعة شاملة جامعة مهتمة بأمر رواد الأعمال ككل مما جعل الوزارات تعمل بجزر منعزله دون الوصول لمستهدف حقيقي ملموس .

كما أوصى بتفعيل التوجيه الرئاسي بإنشاء الشركات الافتراضية وربط الترخيص للسجل التجاري والبطاقة الضريبية دون تقيد بوجود مقر، وتفعيل أبلكيشن كياني الخاص بوزارة الشباب والرياضة الغير مفعل وربطه بملفات ريادة الأعمال.

وطالب بضرورة تأهيل وتدريب شباب في قطاع الأمن السيبراني لما له من أهمية قصوى حيث أن الذي تم تدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال في حدود ال 1000 متدرب في حين احتياج السوق المحلي والاقليمي والدولي لطاقة بشرية هائلة في هذا المجال.

كما طالب بتفعيل توصيات cop27 الخاص بريادة الأعمال إستعدادا لتمثيل جمهورية مصر العربية في الامارات في مؤتمر المناخ القادم بها في هذا الملف . ذوي الاحتياجات الخاصة لهم العديد من العوامل المشتركة المذكورة اعلاه فإن تم التنفيذ سينتقل التأثير المباشر للكل وخصوصا الملفات التي تتعلق بالتكنولوجي، مع إعادة تأهيل وتقيم مراكز الإبداع التابعة لوزارة الإتصالات ومقارنة الأداء والنتائج بالمستهدف التي كانت موضوعة..

وأوصى باستحداث المجلس الوطني للتسويق ليكون مسئول عن وضع كلا من :-

١- الاستراتيجيات التسويقية التي تناسب القطاعات التي يتداخل معها الشباب ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة

٢-تحديث كافة آليات البحث والتطوير research &development المتعلقة بين الاحتياحات الحديثة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ودراسة احتياجات الأسواق

٣-التوسع في ربط احتياجات سوق العمل بنظام التعليم الفني طبقا للنطاق الجغرافي والاحتياجات المحلية والاقليمية

٤-تطبيق مقترح بنك الكوادر البشرية مما سيشكل عمل خريطة بشرية شبابية دقيقة ستساهم في رفع كفاءة رأس المال البشرى المصري وتصديره .

وأخيرا أوصى عمارة بفصل الشباب عن الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حيث إنه مع الاتجاهات الحديثة لم يعد يقترن الإشراف الحكومي بالشباب ورعايته مع الرياضة بل مع الثقافة وان الرياضة أصبحت صناعة تقوم بها الدول وفي هذا المبحث.