شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بالحوار الوطنى: نعمل على توصيات محددة لتمكين رواد الأعمال بشكل حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن مناقشات اليوم في المحور المجتمعي، شهدت حديث عن ملف تمكين الشباب وذوى الإعاقة في ملف ريادة الأعمال، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه اهتمامه كبير بالشباب وقضايا الشباب.

ووجه النائب أحمد فتحي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، الشكر للرئيس السيسي على تصريحه حول تصديقه بدون قيود أو شروط لتوصيات الحوار الوطني، لافتا إلى أنهم تحدثوا خلال الفترة الماضية مع مئات رواد الأعمال ومن يواجهون مشاكل وتحديات.

وتابع: "رأينا شباب واعي ومثقف يعمل في ملف ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيا والتصنيع والزراعة والبيئة، وسنعمل على رفع توصيات محددة للرئيس حتى يكون هناك دعم وتمكين حقيقي لرواد الأعمال، لأن هناك دول عربية تستقطب أولادنا ليفتحوا شركات فى الخارج، والدولة قادرة على تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال".