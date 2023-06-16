شكرا لقرائتكم خبر عن البيان المالي 23/24: 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بلوغ تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 500 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق علي القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.