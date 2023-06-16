نصرت تشودري.. أول قاضية اتحادية مسلمة بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجلس الشيوخ الأميركي بفارق صوت واحد تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة، وفق روسيا اليوم.

وأكد المجلس تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيلينوي، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وقضت تشودري، وهي أميركية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.

وعين بايدن أيضا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيو جيرزي الاتحادية في 2021.