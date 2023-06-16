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بعد موافقة النواب.. تفاصيل تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة بعضوية 11 وزيرًا

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على أن " تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون :

 

 السياحة.

 التنمية المحلية.

 النقل.

 الطيران المدنى.

 الصحة.

  المالية .

الثقافة.

 البيئة.

الموارد المائية والرى.

 الدفاع.

 الداخلية.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

 

ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية، وتتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :

 

- العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى .

 

- الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا ، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

 

- بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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