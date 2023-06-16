كمين روسي يُسقط مجموعة كبيرة من جنود أوكرانيا في الأسر

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة،ب أن مجموعة كبيرة من جنود أوكرانيا خلال محاولتهم القيام بهجوم مضاد وقعوا في أسر الجيش الروسي إثر كمين محكم قرب قرية نوفوباخموتوفكا، مؤكدة مصرع عشرات آخرين من الجنود.

فقد قال مصدر أمني في دونيتسك إن الجيش الروسي تمكن من القبض على 17 عسكريا من القوات الأوكرانية ينتمون للواء رقم 28 الميكانيكي بالجيش الأوكراني بعد وقوعهم في كمين خلال محاولة هجوم مضاد بالقرب من قرية نوفوباخموتوفكا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأضاف المصدر: "بالقرب من نوفوباخموتوفكا، تم أسر 17 عنصرا من القوات الأوكرانية، عند تنفيذ العدو لمحاولة أخرى للقيام بهجوم مضاد. لقد وقع عناصر العدو في كمين محكم نصبته لهم قواتنا"، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأوكرانية أرسلت عناصرها لشن هجوم مضاد دون توفير دعم مدفعي مناسب لهم، ولقي العشرات من العسكريين الأوكرانيين مصرعهم أثناء هذه المحاولات الهجومية.

في وقت سابق، أفاد مسؤول أمني في دونيتسك، بأن طاقمي مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني، استسلما بالقرب من منطقة أفدييفكا.

وأوضح المسؤول الأمني أن عدد العسكريين الذين كانوا على متن المدرعتين بلغ 10 أفراد، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وقال المصدر نفسه إن قائد إحدى فصائل أوكرانيا اتصل بالقوات الروسية في المنطقة، وطلب تقديم المساعدة الطبية إلى الجرحى من جنوده، بعد أن رفضت القيادة العسكرية الأوكرانية إجلاءهم.

وطلب القائد الأوكراني توفير ممر آمن، لتسليم بقايا وحدته بكل الأسلحة التي لديه، بما في ذلك العربات المدرعة.

الهجوم المضاد يكبد كييف خسائر فادحة

ومنذ بدء أوكرانيا في شن هجوم مضاد بهدف اختراق الدفاعات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتعرض الجيش الأوكراني لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم القضاء على آلاف الجنود وتدمير عشرات الآليات العسكرية الثقيلة من بينها دبابات من طراز "ليوبارد" ومدرعات وناقلات جند أميركية كانت قد تسلمتها كييف في وقت سابق.

والأربعاء الماضي، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الخسائر البشرية في الجيش الأوكراني منذ بداية الهجوم المضاد، مشيرة إلى أنها كبدته خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه "في المجموع، منذ 4 يونيو، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 7.5 ألف قتيل وجريح فقط على خط التماس، ناهيك عن قتلى العسكريين نتيجة استخدام أسلحة وطائرات روسية دقيقة بعيدة المدى في أعماق الأراضي الأوكرانية".

والثلاثاء، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خسائر القوات الأوكرانية في المعدات، مشيرا إلى أنها فقدت نحو 30 في المئة من الآليات العسكرية التي سلمها الغرب مؤخرا لأوكرانيا.

وقال بوتين إن أوكرانيا فقدت 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد، وهذا فقط ما أحصته موسكو.

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