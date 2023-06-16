الدفاع الروسية تُعلن إحباط 10 هجمات أوكرانية وتكافئ من يدمر آليات غربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية وتصفية 400 جندي أوكراني على محورين خلال يوم واحد، مؤكدة أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على جبهات القتلى.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية واصلت تكبد خسائر فادحة خلال محاولاتها الفاشلة لتنفيذ عمليات هجومية على محوري جنوب دونيتسك ودونيتسك.

وقالت الوزارة إن قواتها تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية وتصفية 400 جندي أوكراني على محورين خلال يوم واحد.

كذلك أعلنت عن صد هجمات في كوبيانسك، حيث قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".

مكافآت إضافية

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أيضا، إن القوات الروسية التي دمرت دبابات ليوبارد ألمانية الصنع وعربات مصفحة مقدمة من الولايات المتحدة وتستخدمها أوكرانيا ستتلقى مكافآت إضافية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذا جزء من برنامج مكافآت أوسع نطاقا حصل بموجبه أكثر من 10 آلاف جندي روسي على مكافآت فردية منذ بداية الحرب قبل نحو 16 شهرا.

وذكرت الوزارة أنه وفقا للتقارير الواردة من القادة الميدانيين الروس "يجري في الوقت الراهن صرف مخصصات لجنود القوات المسلحة الذين دمروا في أثناء العمليات العسكرية دبابات ليوبارد وعربات مصفحة أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي"، بحسب ما ذكرت رويترز.

بطل روسيا الذهبي

ومنح وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم الأحد الماضي، ميدالية "بطل روسيا الذهبي" للجنود الذين قالت موسكو إنهم دمروا دبابات ليوبارد ومركبات برادلي القتالية أميركية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا في هجومها المضاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه حتى 31 مايو، تمت مكافأة 10257 جنديا على تدمير 16,001 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية.

وأضافت الجفاع الروسية أن "تدمير أي عربة مدرعة للعدو" تعني مكافأة 50 ألف روبل (596 دولارا) أما تدمير الدبابة فله مكافأة تعادل 100 ألف روبل، أي نحو 1200 دولار أميركي.

وحصل الطيارون الحربيون والمسؤولون عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي على مكافأة 300 ألف روبل مقابل كل طائرة أو طائرة هليكوبتر أوكرانية يجري تدميرها.

كما حصل من دمر صواريخ توشكا-يو ومنظومة راجمة الصواريخ الأميركية هيمارس على نفس المبلغ.

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