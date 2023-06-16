شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تفوز بجائزتين بالمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، إن اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية يأتي فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الخطط الإعلامية ومشروعات الاتحاد وبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك في مختلف المجالات الإعلامية وتبادل الرؤي ووجهات النظر حول الخطط المستقبليه التى من شأنها تعظيم موارد الاتحاد وتعزيز آلياته وأدواته الإعلامية لمواكبة المتغيرات الهائلة في مجال الإعلام.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية والمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس، حيث شاركت الهيئة بمسابقات المهرجان التى شهدت تنافس قوي لجودة وتميز كافه الأعمال الإذاعية والتليفزيونية المشاركة .

وأضاف حسين زين أن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يعتبر أحد أهم الفعاليات التى يقيمها اتحاد إذاعات الدول العربية ، ويعد فرصه حقيقية لتبادل الرؤى حول آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وأيضا فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب .

وأكد زين أن المهرجان فى دورته الحالية كان بحق ملتقي المبدعين العرب الذين نتطلع لمزيد من إبداعاتهم الخلاقه لبناء وعى حقيقي لدى شعوب المنطقة العربية وإثراء الثقافة العربية وإسعاد وامتاع المشاهدين والمستمعين بفنهم الراقي والمتميز .

وحصدت "الوطنية للإعلام" جوائز بالمهرجان فى دورته الثلاثة والعشرين تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" جائزتين ففي المسابقات الإذاعية صنف البرامج الزراعية فاز برنامج ( الفلاحة الذكية ) بالجائزة الثانية من إنتاج الإذاعة المصرية، وفى المسابقات التليفزيونية صنف التقرير الإخباري فقد فاز برنامج( مائة مليون صحه ) بالجائزة الثانية من إنتاج التليفزيون المصري.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة للفائزين، متمنيا المزيد من النجاح والتفوق لجميع أبناء الوطنية للإعلام ، كما أثنى على التنظيم المتميز للمهرجان موجها التحية والتقدير لكافه القائمين على إقامة فعاليات المهرجان وخروجه فى صورة مشرفة، وإتاحة الفرصة لمزيد من التواصل بين الأشقاء وتفعيل التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية.