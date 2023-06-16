شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يطالب الهيئات الاقتصادية بالاستفادة الكاملة من مخصصات خطة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، إلى الحكومة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الهيئات الاقتصادية، وذلك لتنفيذ ما جاء به من توصيات لإصلاح وضع الهيئات فى ضوء موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023 / 2024 والتى يبلغ عددها 59 هيئة.

وأوصى التقرير بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

وتضمنت التوصيات ايضا ضرورة الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك قبل إصدارقرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن

وطالبت التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرةالنشاط في نهاية السنة المالية.

وطالب التقرير بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تُعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

كما أوصى بعقد لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الصناعة لدراسة ووضع رؤية مستقبلية لصناعة الغزل والنسيج في مصر.