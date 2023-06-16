شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى رد قوى على المغرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأكد" بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس بمثابة رسالة طمأنة لكل القوي السياسية وللمشاركين فى الحوار للمضي قدما فيه، دون الالتفات للشائعات المغرضة التي يروجها البعض حول جدية الدولة فى دعوتها للحوار والاهتمام به.

وطالب عضو مجلس النواب، المشاركين فى الحوار وضع هموم المواطن ومصلحة الوطن أمام أعينهم للوصول بالتوافق إلي مخرجات قابلة للتنفيذ سواء تنفيذيا أو تشريعيا، خاصة مع الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار ومخرجاته.

وتابع: الحوار الوطني جاءت الدعوة له منذ حفل افطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية أثرت على كل دول العالم، مضيفا": نعول على الحوار الخروج بحلول واقعية تنهي كثير من الأزمات الراهنة".