الأردن يستضيف جولة جديدة من مباحثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت، اليوم الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة لحل مشكلة الأسرى.

وفي بيان صدر الجمعة، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إن "مكتبه الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر عقدا اجتماعًا بين أطراف النزاع لاستناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم⁩".

‏وأعرب مكتب المبعوث الأممي عن امتنانه لدعم⁧ الأردن⁩ المستمر والقيّم لهذا الملف المهم والإنساني.

مشاورات الأسرى بالأردن



وفي السياق نفسه، قال متحدث الخليج 365 الحكومي ماجد فضائل إن "الخليج 365 جاء لهذه الجولة ولديه توجيهات واضحة من القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل والمضي قدما للإفراج عن الجميع على أساس الكل مقابل الكل وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان".

‏وأعرب المتحدث الحكومي عن عظيم امتنانه للحكومة الأردنية ملكا وشعبا على ما يولونه من اهتمام بالملفات اليمنية، وتذليل كافة الصعاب، وتهيئة المناخ والأجواء الإيجابية للوصول إلى اتفاقات مثمرة تنعكس إيجابا على الواقع اليمني في كل المجالات.

وكان الوفدان (الحكومي والحوثي) قد اتفقا، خلال مفاوضات سويسرا، على عقد جولة جديدة في منتصف مايو الماضي، عقب تبادل زيارات السجون لتفقد الأسرى والمحتجزين، وهو مالم ينفذ، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن عرقلة ذلك.

وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات أن تمثل بوابة للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل وأن تنفذ المليشيات الحوثية التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

وهذه أول جولة مشاورات في هذه الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي عملية لتبادل الأسرى والمختطفين ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: