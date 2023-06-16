انت الان تتابع خبر في كمرك المنطقة الوسطى.. ضبط متهمين بإتمام معاملات خلافاً للقانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد نفَّذت ثلاث عمليَّاتٍ متزامنةٍ في دائرة كمرك المنطقة الوسطى الكائنة في أبو غريب؛ لضبط مخالفاتٍ في عمليَّـة إتمام معاملات تغيير أرقام الشاصي لعددٍ من المركبات دون طلب إحضارها، مُبيّـنةً أنه بعد إجراء المُراقبة والتحرّي، ونصب كمائن مُحكَمةٍ، تمَّ تنفيذ العمليَّات وضبط المُتَّهمين المُتورّطين".وأضافـت أنَّه "تـمَّ ضـبـط مـديـر قـسـم الـسيَّـارات في دائرة الـگـمـرك؛ لقـيامه بتحويل الـمركـبات إلى لـجنة الكـشف دون إحضارها أو دخـولـها إلى الدائرة، كما تمَّ ضبط ثلاثة مُتَّهمين، هم أعضاء لجنة الكشف بعد قيامهم بتوقيع استمارات الكشف دون وجود المركبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر في الگمرك بعد طلبه مبالغ ماليَّـة؛ لقاء ترويج المعاملات".

وتابعت أنَّ "العمليَّة أسفرت كذلك عن ضبط ثلاثة مُعقّبين يعملون في الكمرك بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغاً مالياً كرشوةٍ، لافتة إلى ضبط مُعقّبٍ رابعٍ قام بتسلُّم المُعاملات وترويجها دون إحضار المركبات إلى الموقع".

وأردفت أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لتقرير مصيرهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

