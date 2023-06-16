انت الان تتابع خبر بعد فسخ عقد بـ20 مليون دولار.. ضربة جديدة لاقتصاديات هاري وميغان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الشركة السويدية عن شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس في أواخر عام 2020 بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في كاليفورنيا.

وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة بنحو 20 مليون دولار أو أكثر.



وبثت 12 حلقة من بودكاست ميغان بعنوان (أركتايبس) أو "نماذج" والتي وصفتها سبوتيفاي بأنها "تحقيق وتشريح وهدم لشعارات تحاول أن تقوض المرأة"، واستضافت ميغان العديد من الشخصيات المشهورة مثل ماريا كاري وسيرينا وليامز.

وحصلت الدوقة على جائزة أفضل مضيفة لحلقات بودكاست ترفيهية في حفل جوائز غرايسي في مارس.

وقالت سبوتيفاي وشركة الزوجين الملكيين في بيان مشترك إنه "تم إنهاء العقد".

وجاء في البيان "اتفقت سبوتيفاي وأرتشويل أوديو على إنهاء العقد وتشعران بالفخر لما قدمتاه من حلقات إذاعية معا".

وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن "الزوجين لم يفيا بالمعايير الإنتاجية المطلوبة للحصول على كامل مستحقاتهما من الصفقة التي لم يتم الإعلان عن شروطها عند توقيعها".

وتعد صفقة البث الإذاعي واحدة من الصفقات المربحة التي وقعها الزوجان لدى انتقالهما إلى الولايات المتحدة.

