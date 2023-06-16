شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للبحيرة وجهت رسائل أمل وتفاؤل للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عددا من مشروعات مبادرة " حياة كريمة "بالبحيرة، وجامعة برج العرب، وحضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب- تبعث بالأمل والتفاؤل للمواطنين، حيث عودنا منذ توليه المسئولية على المصارحة وعرض الحقائق والواقعية.

وأشار "عبد الفضيل" إلي أن الرسائل تبعث بالأمل لكل أنباء الوطن، وكانت مدعمة بالأرقام، وأننا كشعب ودولة قادرون على مواجهة التحديات مهما كانت الصعوبات .

وتابع: أما عن مبادرة "حياة كريمة "، أوضح الرئيس أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إقامة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية ، والنهوض بأهالينا في الريف ، مشيرا إلي أن مبلغ الـ 350 مليارا التي أنفقت في المبادرة حتى الأن ليست هي نهاية المطاف ، بل مازال أمامنا الكثير .

وأثنى النائب "عبد الفضيل" عليدى حديث الرئيس السيسي عن مسيرة التعليم للمصريين، مؤكدا أننا نسير بشكل ثابت ، مدللاً على ذلك أن عدد الجامعات التي تم تأسيسها حتى الأن كفي الطلب على التعليم حتى عام 2050.

واستطرد: كما تناول الرئيس في رسائل التفاؤل والأمل للشعب المصري ، أن الاقتصاد المصري صامد خلال الفترة الأخيرة، حيث استضافت مصر نحو 9 ملايين ضيف منهم 220 ألف شقيق سوداني .

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي خلال حضور الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، كان واضحا وصريحا عندما قال: إنه سوف يقوم بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني داخل صلاحياته دون قيد أوشرط، واستنكر الرئيس الانتقادات الموجهة للدولة المصرية على حرصها الشديد في تطوير شبكات الطرق بالعديد من المناطق ، مشددا على أن الدولة تقوم بأعمالها التطويرية والتنموية والمشاريع الخاصة بالطرق بناء على تخطيط من علماء وأساتذة جامعة ومتخصصين في الوزارات المعنية، وأن المشروعات القومية هدفها جودة حياة المواطن.