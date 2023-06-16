شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: حديث الرئيس السيسي علامة مضيئة لنجاح الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بشأن الحوار الوطني يمنح المشاركين دفعة قوية لمواصلة الطريق الذي تم تدشينه في ترتيب أولويات العمل ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن حديثه علامة مضيئة لنجاح الحوار، ورد قاطع على أي من يشكك في الحوار وجديته.

ولفت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بتصديقه على ما يصدر من توصيات الحوار الوطني فيما يخص صلاحياته، وإحالة ما يحتاج من تشريعات للبرلمان، موضحا أن حالة المناقشات بالحوار الوطني إيجابية والطلب على الحضور يتزايد ما يعكس الثقة في مساره والرغبة في المشاركة به.

وشدد أن أمانة الحوار الوطني نستعد لإرسال مجموعة من التوصيات للرئيس بشأن الموضوعات اللتي محل توافق، وتعمل على صياغتها وإعدادها في الوقت الراهن من بينها ملفات الوصاية على المال والتعاونيات ومفوضية التمييز وقانون حرية تداول المعلومات.

وأشار إلى أن الأسبوع الرابع للجلسات سيسير على نفس النهج ونتوقع إثراء المناقشات به حتى الوصول لمخرجات قوية تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن جلسة العمل الأهلي الأحد ستبحث المطالبات بشأن قانون العمل الأهلي وتعديل اللائحة التنفيذية لتوسيع مشاركة المجتمع المدني في خطط التنمية.

وفى وقت سابق، قال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "المخرجات اللى هتوصلولها سواء السياسي او الاقتصادي او المجتمعي ..اللى داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون هصدق عليها .. طيب اللى مش داخل صلاحياتي؟.. على البرلمان تروح ..البرلمان يتحرك فيها .. لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة أن إحنا نتحرك فيها .. قرارات همضى عليها دون قيد أو شرط .. طالما انها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا .. ثم اللى خارج ده هتحال للبرلمان يتحرك فيها بالشكل المناسب كممثلين للشعب المصري".