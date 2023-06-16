شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة الذكية والاكتفاء الذاتى على طاولة اجتماعات زراعة الشيوخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عده اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تشهد استعراض تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي"، و الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي".

بينما يشهد الاجتماع الثاني للجنة الزراعة استعراض تقرير اللجنة المُعد عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان"، فيما يناقش الاجتماع الثالث للجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدمين من النائبين نصيف حفناوي وحسين خضير بشأن "وقف استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الصحة والسكان والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.