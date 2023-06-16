وفد إعلامى مصرى يصل العراق للمشاركة فى العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية

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القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الوفد الإعلامى المصرى إلى العراق للمشاركة فى العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية.

ضم الوفد كلا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى حاتم زكريا.

كما ضم الوفد كلا من الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، دعاء النجار، أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، محمد السيد الشاذلى الصحفى بجريدة الخليج 365.

وكان فى استقبال الوفد المصرى، الكاتب الصحفى مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقى، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى الدكتور نبيل الجاسم ووكيل وزارة الثقافة.

تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية، بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.