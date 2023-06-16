انت الان تتابع خبر امريكا توجه رسالة لتركيا بشأن انضمام السويد الى الناتو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك خلال لقاء "قصير" جمع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره التركي الجديد، على هامش اجتماع وزراء دفاع في دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، اليوم الجمعة.

وقال الوزير الأمريكي أوستن، إن "هدف لقائه بنظيره التركي الجديد، كان عقد اجتماع استهلالي لتهنئته على توليه منصب وزير الدفاع".



وأشار في مؤتمر صحفي عقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى أنه ينتهز "كل فرصة متاحة لحثه على المضي قدما والسماح بانضمام السويد".

وأوضح الوزير الأمريكي أن "مدة الاجتماع كانت قصيرة للغاية"، ولم يعط المزيد من التفاصيل حول اللقاء والأمور التي جرت مناقشتها خلاله.

