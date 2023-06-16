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كازاخستان تحتضن الاجتماع الـ20 حول أزمة سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان، إنه "يُشارك في اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "صيغة أستانا"، وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة".

وكانت الجولة الـ19 قد عقدت في كازاخستان يومي الـ22 والـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2022، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، إضافة إلى الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة؛ لإيجاد حل للأزمة السورية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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