انت الان تتابع خبر مودريتش يحسم جدل انتقاله الى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت تقارير صحفية، كشفت عن تلقي مودريتش، عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية ، دون الكشف عنه.

وأشارت ذات التقارير، إلى أن "مودريتش كان قد قرر حسم موقفه بعد مباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي لعبت قبل يومين، وانتهت بتأهل رفاق مودريتش للنهائي بعد الفوز (4-2)، لمواجهة إسبانيا يوم الأحد".



وقال جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن العرض المقدم لمودريتش، هو من نادي الهلال.

وأوضح أن "الهلال قدم عرضا (وحشيا)، بحسب تعبيره، بقيمة 200 مليون يورو يحصل عليها (لوكا) خلال 3 سنوات".

وتابع أن "مودريتش، 37 عاما، تمسك بموقفه وقرر رفض العرض"، مضيفا بأنه يريد البقاء بكتيبة الميرينجي في الموسم المقبل".