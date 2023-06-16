انت الان تتابع خبر بلينكن يكشف عن أسباب زيارته لبكين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين، أن "الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة، بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بشكل مسؤول.. وتجنب الحسابات الخاطئة".

والخميس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن "بلينكن سيلتقي مسؤولين بارزين في جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول".



من جهته، شدد كورت كامبل، وهو مسؤول أمريكي آخر، على أن "الرحلة لا تمثل "نقطة تحول إستراتيجية".