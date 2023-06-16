شكرا لقرائتكم خبر عن الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات على طاولة طاقة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته الأحد المقبل، حيث يناقس خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والاسكان والادارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وتشهد لجنة الطاقة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضواً من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، اللجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - الإسكان والإدارة المحلية والنقل.