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انتشال جثة شاب قضى غرقاً من شط العرب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة، من انتشال جثة شاب أقدَم على الإنتحار غرقاً في مياه شط العرب قرب جسر كرمة علي".

واضافت، انه "بعد ورود معلومات عن الحادث سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية الى مكان الحادث لانتشال الجثة فيما تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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