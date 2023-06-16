انت الان تتابع خبر اخماد حريق واخلاء نزلاء فندق في الكاظمية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نجحت فرق الدفاع المدني باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل قطة متروكة تحيط بها أربعة فنادق مكتظة بالزائرين بشارع شريف الرضي وسط مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد".



وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وأخلت الزائرين من محيط الحادث بالتزامن مع إخلاء النزلاء تحسبا من تصاعد الانبعاثات الغازية السامة في حين استمرت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والإخماد داخل القطعة المتروكة التي تحتوي على أكوام من الخشب والنفايات لتسجل إصابة رجل إطفاء نتيجة الجهد وارتفاع درجات الحرارة في موقع الحادث ليتم نقله إلى مستشفى الكاظمية التعليمي لتلقي العلاج".