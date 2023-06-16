باريس.. ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان قضايا دولية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، تطوير العلاقات وقضايا دولية.



جاء ذلك في لقاء جمع ابن سلمان وماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).



واستقبل ماكرون، ولي العهد السعودي، فور وصوله قصر الإليزيه، وعقد الجانبان "اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي البلدين"، وفق المصدر ذاته.



وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات".



كما "تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها".



وفي وقت سابق الجمعة، بثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، لقطات وصول ولي العهد السعودي، واستقباله من جانب ماكرون.



والأربعاء، توجه ابن سلمان إلى فرنسا في زيارة رسمية غير معلنة المدة، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية.



وأضاف البيان أن الأمير "يلتقي خلال الزيارة بماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد مقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري".



وتهدف هذه القمة، وفق بيانات فرنسية سابقة، إلى "تعزيز تمويل الأزمات للبلدان الضعيفة، وفي مقدمتها أزمة المناخ".



كما سيشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 يونيو الجاري، وفق البيان.



وتعد هذه الزيارة الثانية خلال أقل من عام للأمير ابن سلمان إلى فرنسا، بعد أولى أجراها في يوليو/ تموز 2022.



وسبق أن التقى ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالعاصمة التايلندية بانكوك.

المصدر: الأناضول