ولي عهد السعودية يصل فرنسا وماكرون يستقبله

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، إذ بدأت في باريس، جلسة محادثات سعودية فرنسية، وهذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “واس" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تتضمن المحادثات السعودية الفرنسية ملفات دولية عدة أبرزها لبنان والعراق والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسُبل مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب بناء على طلب فرنسي، كما تشمل المناقشات أيضا العلاقات الثنائية في مجالات عدة منها الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل، في وقت سابق، إلى قصر الإيليزيه ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

كما سيُشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.

إنهاء الحرب في أوكرانيا:

وعشية اللقاء المُرتقب، كشف مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر الرئاسي الفرنسي عشية استقبال ولي العهد السعودي في الإليزيه، إن فرنسا ستدعم رسميًا ترشّح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".

كما قال المصدر إن "ماكرون سيُناقش مع ولي العهد، الجمعة، قضايا نهتم بها معًا كالاستقرار في لبنان والعراق".

وأضاف المصدر أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تلعب دورًا مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا، وهذا سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك دول الجنوب والسعودية.

من ناحية أخرى، أثار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" بشأن وثائق سرية تكشف عن تهديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة بضربة موجعة، تفاعلاً كبيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدد الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ألم اقتصادي كبير"، وسط نزاع نفطي، لافتة إلى أنه بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الخريف الماضي، "بتوبيخ" السعودية لقرارها خفض إنتاج النفط وسط ارتفاع أسعار الطاقة والانتخابات التي تقترب بسرعة في الولايات المتحدة، هدد بن سلمان بشكل خاص بقطع العلاقات بين البلدين، والانتقام اقتصاديًا، وفقا لوثيقة مخابرات أمريكية سرية.