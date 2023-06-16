صحيفة أمريكية تُطالب أوكرانيا بالتخلي عن عضوية الناتو لحل أزمتها

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوكرانيا بالتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحل أزمتها، وإلا سينزلق الغرب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة ":نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أوردت الصحيفة في مقال لستيفن وارثيم: "يجب على كييف في المفاوضات المستقبلية لحل الأزمة الأوكرانية التخلي عن الرغبة في الانضمام إلى الناتو، وإلا فإن الغرب سيُواجه صراعًا مباشرًا مع روسيا".

وأوضحت: "في المحادثات المستقبلية بشأن أوكرانيا ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، أن يعود إلى اقتراح أوكرانيا، الذي قيل إنه تم طرحه في مارس من العام الماضي، لإنهاء السعي للحصول على عضوية الناتو".

وأضافت: "أظهر حلف الناتو مُنذ عام 2014، أنه لا يُريد أي صراع مع روسيا بسبب أوكرانيا، وفي حال انضمت أوكرانيا للناتو، فسيتعين على الولايات المتحدة وبقية دول الناتو أن تقرر ما إذا كانت ستخوض صراعًا مباشرًا مع روسيا، أو رفض الدفاع عن أوكرانيا، وبالتالي تقويض الضمانات الأمنية في جميع أنحاء التحالف ".

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، إن الحلف يُريد عقد الاجتماع الأول لمجلس "أوكرانيا - الناتو" بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة يوليو التي ستعقد في فيلنيوس.

وتابع أنه يتعين على الناتو الآن "البدء في التخطيط والتفكير" بشأن ضمان أمن أوكرانيا للفترة التي تلي انتهاء الصراع.

وأقر ستولتنبرج بفقدان قوات كييف مُعدات وأسلحة غربية.

أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة وكارثية:

ويتكبد نظام كييف مُنذ بداية هجومه المُضاد خسائر فادحة وكارثية، مما يعني فشل الهجوم وبحسب البيانات تتراوح خسائر كييف بين 25% و30% من حجم المُعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

من ناحية أخرى، تبنى البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارًا يدعو فيه حلف الناتو "لتمهيد الطريق وقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأسرع ما يُمكن".

وصوت إلى جانب القرار 425 نائبًا في البرلمان، فيما عارضه 38 نائبًا، وامتنع 42 برلمانيًا آخر عن التصويت.

وجاء في القرار أن "نواب البرلمان الأوروبي يدعون الحلفاء في الناتو إلى تنفيذ التزاماتهم أمام أوكرانيا والسماح لكييف بأن تكون مدعوة إلى الحلف الدفاعي".