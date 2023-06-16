الرئيس الروسي يُوجه رسالة خاصة لنظيره الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، رسالة خاصة لنظيره الجزائري، “عبد المجيد تبون”، قائلاً "رُبما ستجدون شيئًا مُفيدًا لاقتصاد بلادكم من التجربة الاقتصادية في موسكو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وبعد تقديم التحية للرئيس الجزائري وغيره من الضيوف الأجانب الحاضرين للجلسة، أشار بوتين إلى أن كلمته ستكرس بالدرجة الأولى لقضايا تطوير روسيا وخططها في مختلف المجالات، لكنه أضاف أنه ينطلق من حقيقة أن هذه المعلومات تهم الأجانب أيضًا، لأن كثيرين منهم يعملون بالفعل في روسيا أو يعتزمون العمل فيها.

وتابع: "آمل أن يُثير تقييمنا لكيفية تطور الأوضاع عندنا، وما سنفعله في المستقبل القريب، اهتمامكم (لأن ذلك مُهم) لفهم ما إذا كان التعاون معنا أمرًا يستحق العناء".

وأردف الرئيس الروسي: "في رأيي، ما نقوم به في اقتصادنا في الوقت الحالي، يُمكن تطبيقه في بلدان أخرى، وهذا من شأنه أن يُوسع إمكانيات تعاوننا".

وأكد بوتين أن التغيرات التي يشهدها كل أنحاء العالم وكافة القطاعات الأساسية، عميقة وجذرية ولا رجعة فيها.

النظام القبيح للاستعمار الجديد:

وشدد بوتين على أن "النظام القبيح للاستعمار الجديد قد زال وجوده، ونظام العالم مُتعدد الأقطاب يتعزز"، مُؤكدًا أن روسيا "كانت وستبقى لاعبًا على الساحة الدولية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا لا يُلائم موسكو أبدًا، مُشيرًا إلى أن الغرب يستخدم أوكرانيا في زعزعة الأوضاع في بلاده.

وأضاف بوتين، أن الغرب يُحاول هز روسيا طوال الوقت، لأنه لا أحد يحتاج إلى دولة لديها مثل هذه الإمكانات، مُؤكدًا أن موسكو لم يكن لها أي ضلوع في الأحداث في دونباس عام 2014، ولكن "تم إجبارنا على الدفاع عن أنفسنا".

وقال بوتين في لقاء مع المراسلين العسكريين: "في القوقاز، على سبيل المثال، مع من كنا في حالة حرب؟ إلى حد كبير، مع القاعدة. وماذا فعل شركاؤنا المزعومون؟ لقد دعموها ماديًا وإعلاميًا وسياسيًا وحتى في المجال العسكري. كان لا يهمهم أن هذا تنظيم القاعدة. كان همهم فقط زعزعتنا".

وأوضح بوتين أن "كل ما فعلوه كان من مُنطلق زعزعة الاستقرار في روسيا. لقد حاولنا بكل السبل. اتفقنا على أن الناتو لن يتوسع. ومع ذلك واصلوا أفعالهم. لماذا. لأنها (روسيا) دولة كبيرة جدًا. لا يريدون لدولة بهذا الحجم في أوروبا، في مثل هذا المكان، مع مثل هذه الإمكانات. وبالتدريج يُحاول الجميع تقطيع أوصالنا وتقسيمنا".