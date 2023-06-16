بكين ترفض التقرير الأمريكي عن هجمات إلكترونية صينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "بكين"، أنها ترفض بشدة التقرير الصادر من شركة أمن أمريكية عن هجمات إلكترونية صينية، واصفة إياه بأنه "بعيد عن الواقع وغير احترافي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة، ألقى التقرير باللوم على مُخترقين مُرتبطين بالصين في شن هجمات على مئات الوكالات العامة والمدارس وأهداف أخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير الأمني الأمريكي الذي نشرته شركة "مانديانت"، إن المُتسللين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني للقيام بـ"أنشطة تجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين، أن واشنطن هي من يُنفذ هجمات قرصنة، وشكًا من أن صناعة الأمن السيبراني نادرًا ما تعرض تقارير عن الهجمات الامريكية.

وذكر المتحدث أن محتوى التقرير بعيد عن الواقع وغير احترافي.

وأضاف "تُواصل شركات الأمن السيبراني الأمريكية إصدار تقارير حول ما يُسمى بالهجمات الإلكترونية التي تشنها دول أخرى في إطار التشهير السياسي الذي تُمارسه الحكومة الأمريكية ضد هذه الدول".

وجاء تقرير الشركة قبل زيارة وزير الخارجية ألأمريكي أنتوني بلينكن، لبكين بهدف إصلاح العلاقات المُتوترة بين البلدين.

وكان من المُقرر أن يزور بلينكن الصين في وقت سابق من العام لكن الزيارة ألغيت بعد إعلان الحكومة الأمريكية أن منطاد استطلاع صيني حلق فوق الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة لا تتوقع أي انفراج في العلاقات مع الصين:

إلى ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي انفراج في العلاقات مع الصين خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وأكد سوليفان من طوكيو اليابانية، حيث التقى بنظراء من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، أن بلينكن سيفسر السياسة الأمريكية خلال زيارته للصين، حيث تنتهج الولايات المتحدة "دبلوماسية نشطة" لإدارة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أي دليل على قيام بكين بتزويد موسكو بالأسلحة، لكن واشنطن قلقة بشأن نقل تكنولوجيا الشركات الصينية إلى روسيا.

حيث تحدث يوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالعاصمة الأمريكية.

وشدد وزير الخارجية، على أنه تم إخطار الجانب الصيني "بمخاوف واشنطن " بشأن احتمال إرسال أسلحة الصين إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بلينكن: "لم نشهد تجاوز هذا الخط. ولكن في الوقت نفسه، لدينا مخاوف بشأن شركات التقنية الروسية الخاصة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. هذه هي المشكلة. لقد أثرناها في الماضي".