إسدال الستار علي النسخة الرابعة لمنحة ناصر الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت وزارة الشباب والرياضة، منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و سفراء دول "رواندا، أذربيجان، أوغندا، أرمينيا، الجزائر"، ومندوبي سفرات دول "زيمبابوي، زامبيا، الصومال، الكونغو، المكسيك، العراق، تايلاند، أوزبكستان، موزمبيق، تنزانيا، البحرين"، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وحسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، ولفيف من رموز المجتمع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين والصحفيين.



وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية، إلى تعزيز دور الشباب عالمياً من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتدريب، وأنها تعد من أبرز المنح الدولية المقدمة من جنب الدولة المصرية، ونقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء مؤسسات الدولة الوطنية، وخلق جيل جيل من القيادات الشبابية علي مستوي العالم ومن دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع شراكة الجنوب جنوب والتوعية بدور عدم الانحياز.

ووزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ العديد مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، وأن المنحة قد تضمنت العديد من اللقاءات الحوارية وورش العمل بحضور بعض السادة الوزارء وكبار الشخصيات والسفراء وممثلي الوزارات بالإضافة إلي العديد من الزيارات إلي الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وإلي الأماكن الأثرية والسياحية داخل مصر مؤكدا علي أن هذا اليوم هو يوم جني الثمار لتلك الرحلة والفعاليات الكثيرة والخبرات التي أكتسبها المشاركين خلال المنحة.

وأعقب ذلك، عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المنحة تضمن أبرز الفعاليات في المنحة خلال الأيام الماضية،ثم تلاه كلمات بعض الشباب المشاركين في المنحة من ممثلى بعض الدول وهم: دانا باسين بيكوفا من كازخستان، ونيكولا بيانيتش من صربيا، وجيلبيرت بوى أبواجى من غانا، والدكتورة داليا عبدالله من مصر.

وقدم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، في بداية كلمته في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، الشكر إلى الرئيس السيسي، علي وضع تلك المنحة تحت رعايته الكريمة، وإلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مجهوداته ومجهودات وزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذه المنحة الهامة، كما قدم الشكر إلى حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن المنحة ليست رفاهية بل هي بناء يساعد في إقامة مجتمع يسوده الأمان والتفاهم وقبول الآخر حتى نستطيع الوصول إلي مجتمع يسوده السلام، وثم تسود التنمية، مضيفاً أنه بالشباب نستطيع الوصول إلي مجتمع يسوده السلام.

وأعرب عن شكره للظروف التي وضعته في تلك المنحة التي هي هذا العام ذات مذاق وأسلوب، خاص حيث استطاعت أن تصل إلي أهدافها المنشودة، متمنياً الاستمرار والاستدامة لتلك المنحة الهامة، وأن يكون لمثل هذه المنحة صدي لمنح في دول أخري، ويحدث تبادل في الزيارات والثقافات.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالضيوف الكرام من السفراء ومندوبي السفارات، مشيراً إلي أن حضورهم هو تشجيع لشبابهم المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، وتوثيقا لاستمرارية هذه المنحة، مقدما التحية والشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على رعاية سيادته الكريمة والدائمة لهذه المنحة ولمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والافريقية والعالمية التى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة مصر بلد السلام والحضارة، وكذلك الدعم المقدم لمنظومة العمل الشبابية والرياضية إدراكاً لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم في شتي المجالات.

كما قدم وزير الشباب والرياضة خلال كلمته في حفل ختام منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، الشكر إلى السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، علي اهتمامه بكل الأنشطة والسياسات العامة التي تطبق في رؤي الشباب المصري من خلال وزارة الشباب والرياضة، وإلي كل الزملاء في الوزارة، والكيانات التي أجتمعت علي تصميم وتنفيذ هذه المنحة الهامة ، وكل من قام بدور في إنجاح النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية مشيراً إلي أن تنفيذ الدفعة الرابعة من المنحة يأتي في إطار احترام مصداقية رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأهمية استدامتها ليتعرف عليها الشباب حول العالم حيث أتاحت المنحة للقيادات الشبابية من مختلف دول العالم، الفرصة الجادة في تحقيق التعاون المشترك و البناء في مختلف المجالات مما يعكس دور مصر الريادي في العالم وجهودها نحو البناء والتنمية والتعمير.

وأوضح أن الوزارة تعمل علي تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الطبيعى دولياً وإقليمياً بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية، وخاصة على المستوى الإفريقى.

وأوضح أن منحة ناصر للقيادة الدولية تُمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتي تشهد نهضة شاملة في شتي المجالات، وكان للمكون الشبابي منها نصيب وافر، فضلاً عن كون المنحة في نسختها الرابعة تسير على خطى جهود الحكومة المصرية في تعزيز دور الشباب في شتي المجالات.



وأشاد ببرنامج المنحة طوال فترة انعقادها مؤكداً على متابعته لكافة فاعليتها بشكل يومي ودائم، والتي تم خلالها زيارة العديد من القلاع الوطنية، والتعرف على مزيد من التاريخ المصري، لافتًا إلي أن منحة ناصر حرصت خلال نسخها الماضية علي طرح أبرز القضايا الأفريقية والعالمية علي مائدة الحوار وخرجت بالعديد من التوصيات رُفعت بدورها لصانع القرار.

وطالب الوزير الشباب المشاركين أن ينقلوا رسالة مصر في الأمن والأمان والسلام إلى بلدانهم وشعوبهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والعودة مرة أخري إلى الكنانة العامرة للمشاركة في مشروعات ومبادرات ومنح مصر الإقليمية والدولية.

ولفت إلي أن كل دفعة من منحة ناصر للقيادة الدولية تشهد إضافة جديدة لفكر وعمل المنحة التي من شروطها أن يكون هناك تداول باستمرار للمشاركين، مؤكداً علي أن امتداد هذه الأعوام أكد أن المستهدف مهم وامتداد الأجيال للمعرفة والتذكير بهذه المستهدفات أهم.