بوتين يُهاجم زيلينسكي ويصفه بـ "العار على اليهود"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، نظيره الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، واصفًا إياه بأنه "عار على الشعب اليهودي"، مُبررًا مرة جديدة هجومه العسكري على هذا البلد بسيطرة النازيين الجُدد عليه على حدّ قوله.

وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، قال بوتين: "لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود، ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديًا بل عار على الشعب اليهودي، أنا لا أمزح".

أكد الرئيس الروسي، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية، لكنه أكد أنه جرى نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

أضاف بوتين، خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن موسكو "لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي"، ووجه عددٌ من التصريحات العسكرية المُثيرة، هنا أبرزها:

تصريحات نارية من بوتين:

السلاح النووي التكتيكي وصل بيلاروسيا بالفعل.

استخدام السلاح النووي مُمكن نظريًا في حالة وجود خطر على أراضينا لكن لا داعي له في الوقت الحالي.

ندرس إنشاء مناطق عازلة داخل أوكرانيا إذا استمرت الهجمات على أراضينا.

روسيا لديها أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي.

روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردًا على "الاستفزازات" لكنها اختارت عدم فعل ذلك.

الهجوم الأوكراني المُضاد ليس لديه "أي فُرصة" للنجاح.

القوات الأوكرانية استخدمت ما يُسمى باحتياطها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات (الروسية) وتعزيز قدراتها والتقدم، ولم يتحقق أي من هذه الأهداف.

أوكرانيا تتكبد "خسائر فادحة"، ولن تتمكن من القتال "لفترة طويلة" بسبب استنفاد مُعداتها العسكرية.

لن نُغلق الباب أبدًا أمام الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن النظام الأوكراني بالذات بدأ الحرب في أوكرانيا بدعم من الدول الغربية عام 2014".

أشار بوتين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن الجميع في الغرب يُفضلون عدم التطرق لذلك.

أضاف بوتين: "لكني مُضطر للتذكير بأن الجانب الأوكراني بالذات، استخدم الطيران والدبابات والمدفعية في 2014".

أكد الرئيس بوتين، أن "الشركاء في الغرب" تخلوا بشكل رسمي عن التسوية السلمية، على الرغم من أنهم وقعوا الاتفاقيات، وبعد ذلك صرحوا علنًا بأنهم كانوا يُخادعون، ودفع ذلك روسيا لاستخدام القوات المسلحة لوقف هذه الحرب.