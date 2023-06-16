شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابي خلال مناظرة "التنسيقية": مشاركة الوزارء بالمجلس الوطني للتعليم لإتاحة فرص كبيرة للتدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إنه يجب أن يكون هناك مجلس تنفيذى لمتابعة كل القرارات التى تصدر عن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وكيفية تنفيذها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك أيضا رؤية مختلفة للتعليم فى مصر.

وأشار خلال مشاركته فى المناظرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، حول"تمثيل الوزراء فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب" إلى ضرورة مشاركة وتمثيل الخبراء وأساتذة كليات التربية، والعمل على وضع رؤية متكاملة وحلول جذرية لمشكلات التعليم.

وأضاف أن إلغاء أي قرارات وقوانين لا يحقق الهدف من تطوير التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، وهذا هو هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الشهابي، أن جميع الوزارات مشاركة في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مثل الدفاع والداخلية وغيرها، لإتاحة فرص كبيرة للتدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية في التعليم هى ضعف التمويل في الميزانية، ولا بد من زيادتها، والدستور حدد نسبة الإنفاق على التعليم 4%.

وتابع، "المناهج لابد أن تكون محلية، وتعمل المدرسة علي تكوين شخصية الطالب المصري، وكل الذين سافروا إلى الخارج كانوا وما زالوا متفوقين وهم تلقوا تعليمهم فى مصر".

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ فى جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.