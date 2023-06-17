شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: اهتمام الرئيس بنتائج المناقشات ضمانة لتنفيذ المخرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن حالة الاهتمام الرئاسي بالحوار الوطني ضمانة حقيقية على تنفيذ كافة المخرجات المرتقبة وبرهان على جدية حالة التحاور بين كافة مكونات المجتمع المصري داخل الحوار الوطني، مؤكدة أن الاهتمام الذي أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسي لموضوعات المحور المجتمعي وكل مايتعلق بالأسرة والمجتمع أكبر دليل على أهمية الملفات التي نتولاها بالطرح والبحث والنقاش.

ولفتت إلى أن أجندة المحور المجتمعي الأسبوع المقبل، تأتي استمرارا لنهج الاهتمام لكل مايتعلق بحال الشارع المصري والأسرة والشباب والسيدات، وذلك لمواجهة العنف بأشكاله المختلفة العنف الأسري الجسدي والعنف الإلكتروني ومخاطر تلك الظواهر على التماسك المجتمعي.

وأبدت "الشبراوي" كامل ثقتها في المخرجات المرتقبة من تلك الجلسات الهامة والتي سوف تحظى باهتمام وتقدير كبير سواء من القيادة السياسية أو من عموم الخبراء والمتخصصين والمواطنين العاديين، قائلة" سنبذل فيها أقصى جهودنا من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإفادة المجتمع وغرس القيم الإيجابية بين أفراد الأسرة المصرية بما يليق بالسعي الجاد للعبور نحو الجمهورية الجديدة".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش، وهم موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز.