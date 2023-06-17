شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق نووي وشيك مع إيران؟ بلينكن يضع النقاط على الحروف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقارير انتشرت في الأيام الماضية عن اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران حول برنامج إيران النووي، حركت قلقا إسرائيليا، لكن واشنطن أنهت الصمت.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، مؤكدا أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن مثل هذا الاتفاق "غير دقيقة".

وقال بلينكن، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".

وكانت تقارير نشرتها مؤخرا عدة وسائل إعلام أكدت أن واشنطن وطهران على وشك إبرام اتفاق انتقالي، ليحل مكان الاتفاق حول النووي الإيراني في 2015 والذي بات لاغيا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

ونفت إيران أيضا هذه التقارير.

ويأتي ذلك في ضوء تحريك المباحثات بين الغرب وإيران حول الملف النووي.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسؤولا دبلوماسيا إيرانيا رفيع المستوى بحث الإثنين الماضي مع ممثلين لفرنسا وبريطانيا وألمانيا في قضايا استراتيجية منها البرنامج النووي الإيراني.

كما أكدت طهران، الإثنين، أنها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة من سلطنة عمان.

وجدد بلينكن الموقف الأمريكي، الجمعة، بأن الولايات المتحدة "مصممة على ألا تحصل إيران على سلاح نووي" وأنه لتحقيق ذلك "تبقى جميع الخيارات على الطاولة".

وقال "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك ولكن لا اتفاق، والتقارير التي تشير إلى عكس ذلك غير دقيقة".