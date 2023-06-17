شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حديث النووي وتدمير كييف.. بوتين يطلق رسائل قوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في خطاب متفجر، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل عدة إلى أطراف مختلفة وسط هجوم أوكراني تقول كييف إنه يحقق نجاحا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية لا يملك "أي فرصة" للنجاح.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، إن "القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرصة هناك ولا في مناطق أخرى".

بوتين مضى قائلا إن القوات الأوكرانية "استخدمت ما يسمى احتياطها الاستراتيجي لاختراق الدفاعات (الروسية) وتعزيز قدراتها والتقدم. ولم يتحقق أي من هذه الأهداف".

وأكد أن أوكرانيا تتكبد "خسائر فادحة"، واعتبر أنها لن تتمكن من القتال "لفترة طويلة" بسبب استنفاد معداتها العسكرية.

بوتين قال أيضا: "سنحرق الأسلحة الأمريكية بمجرد وصولها إلى أوكرانيا"، مضيفا أن "استخدام السلاح النووي ممكن نظريا في حالة وجود خطر على أراضينا، لكن لا داعي له في الوقت الحالي".

ومضى قائلا أيضا "سنحرق مقاتلات الـ(إف 16) إذا شاركت في القتال بأوكرانيا مثلما فعلنا في دبابات ليوبارد" الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات الأمريكية التي طالبت بها.

وحول النووي أيضا، قال أيضا "نقلنا الدفعة الأولى من الصواريخ النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا".

وتؤكد موسكو باستمرار أن الهجوم الأوكراني الحالي على المواقع التي يستيطر عليها الروس فشل. من جهتها تقول كييف إنها "حررت" بضع بلدات ومساحة 100 كيلومتر مربع خصوصا على الجبهة الجنوبية.

ووفقًا للمحللين العسكريين، لم تستخدم أوكرانيا بعد القسم الأكبر من قواتها في هجومها المضاد، ولا تزال تختبر الجبهة لتحديد نقاط ضعفها.

