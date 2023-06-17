شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يدعم توافقات لجنة 6+6.. دعوة لإنهاء الانقسام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، الجمعة، دعمها تفاهمات لجنة 6+6 بشأن التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابعت القيادة العامة للجيش الليبي: "ندعم كافة الحلول السياسية في إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد دون إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف".

ومضت قائلة "نحث مجلسي النواب والدولة على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على الانتخابات".

وأضافت: "على بعثة الأمم المتحدة في البلاد الاضطلاع بدورها في دعم التوافق ما يقود إلى إجراء انتخابات شفافة لتحقيق الاستقرار".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن، الأربعاء الماضي، توافق فرقاء ليبيا حول القوانين والتشريعات اللازمة لمسار انتخابي ناجح، مؤكدا أن الاجتماعات بين الأطراف الليبية مكنت من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واستضاف المغرب اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة، من أجل تسوية الخلافات العالقة التي حالت دون إتمام الاستحقاقات الدستورية.

ويأمل الليبيون بدعم من الأمم المتحدة في الوصول إلى انتخابات في البلاد العام الحالي 2023 لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا قبل أن يخلفه أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.