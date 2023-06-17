بعد مصرع والي درافور .. السودان تحولت لبحر دماء

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وكالة سونا السودانية، الأدنات الرسمية من قبل الأحزاب والأوساط الرسمية والشعبية، علي مقتل خميس عبدالله أبكر، والي ولاية غرب درافور.

ولاية الجزيرة

أدان إسماعيل عوض الله العاقب والي الولاية الجزيرة، المكلف إغتيال الجنرال خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور، من قبل قوات الدعم السريع المتمردة وشجب الوالي السلوك الغادر الذي ظلت تنتهجه القوات المتمردة المخالف، لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية ولفت لسلوك القوات المتمردة في النهب والسلب ومهاجمة منازل المواطنين .

وقال العاقب، إن مدينة الجنينة تعرضت لدمار شامل لكل المرافق الخدمية والبنى التحتية مما أدى لوفيات كبيرة وسط المرضى والممتلكات ووفيات كبيرة، وسط المواطنين جراء تمرد قوات الدعم السريع هذا وترحم الوالي على الشهداء من العسكريين والمدنيين متمنياً النصر العاجل للقوات المسلحة ..

حزب الإتحاد الموحد

استنكر الحزب الإتحادي الموحد بولاية شرق دارفور، إغتيال الجنرال خميس أبكر عبدالله والي ولاية غرب دارفور، واصفا ان الاغتيال انه من كبريات المصائب التي ألمت بوطننا الجريح والتي وصلت مداها بهذا الحادث الأليم الذي يعد الأول من نوعه في بلادنا منذ بزوغ فجر الإستقلال، أن يقتل حاكما أو واليا في سدة الحكم إذ يعد تطورا خطيرا في مسير الحرب المتسارعة نحو الهلاك الجمعي والإنهيار الأخلاقي وعليه فإننا ندين بشدة لمثل هكذا جرائم ونناشد جميع الأطراف بتحكيم صوت العقل والإيقاف الفوري لهذه الحروب .والإلتزام الصارم بما ينادي به الحكماء من داخل البلاد وخارجها لوقف العدائيات والعودة نحو لملمت شتات بلادنا وإستتباب الأمن في أرجائه كما ترحم الحزب علي كل روح زهقت في أرجاء الوطن عامة وأهلنا بالجنينه خاصة..وأسرة الفقيد الوالي علي وجه الخصوص...

يوم تلو آخر، أصوات الرصاص والقنابل تدوي في أرجاء العاصمة السودانية، والطائرات الحربية تحلق سماء في الخرطوم ودرافور.

الدخان يغطي سماء الخرطوم:

الدخان يغطي سماء الخرطوم، والجثث متكدسة بالشوارع، والأوضاع الإنسانية والصحية على مشارف كارثة، وأزمة مجاعة تتفاقم، أبرز ما يوصف الوضع في السودان.

في الساعات الأخيرة الماضية، استيقظ العالم علي خبر خطف وقتل والي ولاية غرب درافور خميس عبدالله أبكر، وتبادل الاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع لمقتل أبكر.

مقتل خميس عبدالله أبكر والي ولاية غرب درافور:

مقتل خميس عبدالله أبكر، والي ولاية غرب درافور، سيخلق حربًا أهلية في الأقليم، ومما ستتحول إلى إبادة جماعية على غرار رواندا وأفريقيا الوسطى.

اتسعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، إلى مدينة الجنينة مركز ولاية غرب درافور، التي تقع بالقرب من حدود تشاد، وتحولت المدينة إلى ظلام بعد انقطاع الكهرباء والمياه والدواء.

واستمرار القتل في مدينة الجنينة، يظهر أمامنا أنها ستتحول إلى حرب عرقية، مما يؤدي إلى كارثة حقيقية تقضي على المدينة بأكملها.

فمن هو والي غرب درافور؟

خميس أبكر، والي ولاية غرب درافور، كان أحد قادة حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، وانشق عنه وأسس حركة بذات الأسم، وظلت تحارب الحكومة المركزية في الخرطوم في مناطق عدة خلال الفترة من 2000-2010.

عقب خلع الرئيس البشير، أصبح رئيس قوات التحالف السوداني، وشارك في مفاوضات جوبا، ووقع علي اتفاق السلام في أكتوبر 2020.

وكان أبكر، أحد زعماء حركات التمرد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020، سعيًا الى وضع حد لنزاع في الإقليم امتد زهاء عقدين.

وأتى مقتل أبكر بعد ساعات من تصريحات اتّهم فيها قوات الدعم السريع بـ"تدمير" مدينة الجنينة، وإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين" في الجنينة، حيث كان موجودًا.

وأضاف: "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة، اليوم عندنا أعداد كبيرة من الجرحى لا يجدون علاجًا، لا يوجد لدينا مستشفى، الآن لا توجد أي مؤسسة صحية تقدّم خدمات للمواطنين".

ووصف أبكر ولايته بأنّها "منكوبة"، مضيفًا "اليوم الجنينة مستباحة كلّها... كلّها، كلّها دُمّرت".

وتابع، "هذا شعب تمّ قتله بدم بارد بأعداد كبيرة جداً بالآلاف، لذا نحن بحاجة إلى تدخّل حاسم من المجتمع الدولي لحماية ما تبقّى من الأرواح في هذه المنطقة".