زراعة رقائق إليكترونية في دماغ الإنسان خلال 2023

ياسر رشاد - القاهرة - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يتوقع أن تجري شركته "نيورالينك" المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية، أول زراعة للرقائق في دماغ الإنسان العام الجاري، وفق روسيا اليوم.

وفي حديثه خلال مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، صرح ماسك بأن شركة "نيورالينك" التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ولشركة "سبيس إكس" لصواريخ الفضاء، قال "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

والشهر الماضي، قالت "نيورالينك" إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق لـ"رويترز" بأنها سمحت لشركة "نيورالينك" بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل.