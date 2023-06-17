روسيا تُبدي استعدادها للتفاوض مع أمريكا حول الأسلحة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت "روسيا" استعدادها للتفاوض مع "الولايات المتحدة الأمريكية" حول الحد من الأسلحة النووية، حسبما أفاد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي (SPIEF): "روسيا مُستعدة للتفاوض".

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال الجلسة العامة لـ "SPIEF": إن لدى روسيا أسلحة نووية أكثر من دول الناتو، وهم يُريدون من روسيا خفضها، "لن ينالوا ذلك".

يعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي (SPIEF) خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو.

حل المشكلة الأوكرانية:

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى مُنفتحًا على أي اتصالات لمناقشة الخيارات لحل المشكلة الأوكرانية.

وأشار بيسكوف، في حديث له مع الصحفيين على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إلى أنه يُمكن حل المشكلة الأوكرانية بطرق مختلفة، وأن الرئيس بوتين يدعم أية مجموعة من الأفكار لإنهاء النزاع.

وأضاف بيسكوف: "كان الرئيس بوتين ولا يزال مُنفتحًا على أي اتصالات من أجل مناقشة الخيارات المُمكنة من لحل المشكلة الأوكرانية، بالنسبة لنا عبارة المشكلة الأوكرانية، مفهومة تمامًا، ويعلم الجميع بذلك، هذه المشكلة لم تختمر مُنذ عام، بل نضجت على مدى عقود عدة، وهذه المشكلة ترتبط بأمن روسيا وهى ترتبط بتوفير ضمانات أمنية لبلادنا مستقبلًا، وهى ترتبط بوجود مركز مُحتمل مُناهض لروسيا ولسكانها على حدودنا، والذي يتم تغذيته بكل طريقة مُمكنة من الخارج، المشكلة مُرتبطة بتقدم الناتو مع بنيته التحتية العسكرية تجاه حدودنا".

وتابع بيسكوف القول: "بالطبع يُمكن حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. ولذلك، فإن أي أفكار مُحتملة تهدف إلى حل هذه المشكلة، وبالتالي إنهاء هذا النزاع تلقى الدعم من جانب الرئيس بوتين، الرئيس الروسي، يجري محادثات حول ذلك، ويُرحب بالاتصالات القادمة مع قادة الدول الأفريقية".

وفي سياق آخر، وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الحكومة الأسترالية بإلغاء عقد إيجار الموقع الجديد لتشييد مبنى جديد للسفارة الروسية بإنه إجراء "غير ودي".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف يوم الخميس، إذ تابع أن ذلك القرار هو "مظهر آخر غير ودي من جانب أستراليا، وسوف نأخذ ذلك في الاعتبار، في حالة وجود بعض القضايا على جدول الأعمال التي تحتاج إلى انتهاج مبدأ المعاملة بالمثل، وسنتصرف وفقًا لذلك".